Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak’ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, Burak Aşçı çocuğuyla çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Çocuğuyla birlikte ölümden kurtulan baba Burak Aşçı yaşadığı o anları anlattı.

"Verilmiş sadakamız varmış, korkmamak elde değil"

Burak Aşçı, "Çocuğumla bakkala ekmek almaya gidiyordum. Çocuk yanımda yürüyordu. Kucağına al beni diye ağlamaya başladı. Kucağıma aldım. Sonra ses geldi. Yukarı doğru baktım. Gökyüzünde bir çatı kıpırdadı. İlk başka bir çatıya düştü sonra aşağıya doğru düştü. Verilmiş sadakamız varmış. Korkmamak elde değil. Mahalledeki komşulara haber verdik araçları çeksinler diye" dedi.

Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

Kaynak: İHA