Türkiye
Sürücünün prefabrik evi kamyonla taşıması kamerada22 Aralık 2019 Pazar 19:32 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 19:47
Çorum'da, bir sürücü, ahşap prefabrik evi, kamyonun kasasına yükledi. O anlar kameralara yansıdı.
Çorum'da Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, sürücüler ve mahalleli, ev yüklü kamyonu görünce şaşkınlığa uğradı.
Ahşap prefabrik evi kamyonun kasasına yükleyen sürücü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallelinin fotoğrafını çektiği kamyonun sürücüsünün evi, bağ evleri bölgesine götürdüğü belirlendi.
Sürücü daha sonra yoluna devam edip, gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
Etiketler: çorum sürücü ahşap prefabrik ev