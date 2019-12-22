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İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın22 Aralık 2019 Pazar 22:02 - Son Güncelleme 22 Aralık 2019 Pazar 22:45
Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın çıktı. Ekiplerin söndürme işlemi devam ediyor.
İznik Gölü kenarında ilçe belediyesinin günübirlik tesislerinin bulunduğu mevkideki sazlıklarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, Çakırca Mahallesi istikametine ilerleyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.
Yangının çıktığı bölgenin yakınlarında hayvan çiftlikleri de bulunuyor.
Kaynak: AA
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