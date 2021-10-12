Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Akşam saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de yağış etkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oluyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Meteoroloji Sağanak Trafik Yağış
Son Haberler
- 23:45
- 23:20
- 23:35
- 23:40
- 22:24
Sıradaki Haber
Kemer'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz