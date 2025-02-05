İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar kent genelinde kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, beklenen kar yağışı dolayısıyla bugün ve yarın İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin uçuş sorgulama linki üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül'den çağrı

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulundu. Gül, "Sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirelim. Bizler de Valiliğimizin koordinasyonunda hemşehrilerimizi uygun yerlere yerleştirelim." ifadesini kullandı.