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Türkiye
AA 05.02.2025 04:08

Bursa'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ankara-Bursa kara yolunda Muhammed C. yönetimindeki tır, trafik ışıklarında bekleyen Fikret D. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Muhammed C., araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Muhammed C, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yaklaşık 2 saat trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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