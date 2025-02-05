Samsun'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkiinde saat 05.00 sıralarında, İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Ç. idaresindeki yolcu otobüsü yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada otobüs şoförü Şahin Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.