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Türkiye
TRT Haber 05.02.2025 06:03

Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu ve Batı Akdeniz'de cuma gününe kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, akşam saatlerinden itibaren doğusunda yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında esecek fırtınanın cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, batısında öğle saatlerinden sonra, doğusunda yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, batısında yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda, gece saatlerinde batısında etkisini kaybetmesi tahmin edilen fırtına için ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

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