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İstanbul'da kaza yapan polis aracındaki 2 memur yaralandı05 Kasım 2019 Salı 03:57 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 04:01
İstanbul Beylikdüzü'nde, metrobüs durağı üst geçidinin ayağına çarpan polis midibüsündeki 2 memur yaralandı.
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul'da Beylikdüzü'nde D100 Karayolu'ndan Topkapı istikametine giden midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu.
Haramidere Metrobüs Durağı'nın üst geçit ayağına çarparak duran araçtaki yaralı 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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