Denizli'de Kayıhan Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan ve kaçan sürücünün kullandığı otomobili takibe başladı. Kovalamaca sırasında polis aracı, Bekirli Caddesi'nde yan sokaktan şüphelinin kullandığı aracın önüne geçtiği sırada 20 DC 465 plakalı otomobil, ekip otosuna çarptı.

Şüpheli, araçtan inip yaya olarak kaçarken, yaralanan polis memurları, durumu telsizle Haber Merkezine bildirdi.

Yaralı polisler Muhsin Altaş ve İsmet Aydoğan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı polis memurlarının sağlık durumu iyi.

Ekip otosuna çarpıp kaçan ve kimliği tespit edilen Mehmet G'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA