Türkiye
Konya'da 115 kilo eroin ele geçirildi04 Kasım 2019 Pazartesi 22:35 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 23:08
Konya'nın Karatay İlçesinde bir kamyonda 115 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatlıcak Mahallesi Adana-Ereğli Çevre Yolu Tatlıcak uygulama noktasında bir kamyonda arama yaptı.
Ekipler, Ş.Ö'nün kullandığı kamyonun içine zulalanmış 156 pakette toplam 115 kilo 400 gram eroin buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu operasyonu narkotik