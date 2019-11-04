Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, hiç kimsenin imar kirliliği yaratarak, Menteşe’nin doğal ve tarihi dokusunu, kent estetiğini bozmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele edeğiz"

Gümüş, "Kaçak yapılaşmayla sonuna kadar mücadele ederek, ilçemizin güzelliklerini ve yaşam kalitesini koruyup gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Kaçak yapıyla mücadelede asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Gümüş, şöyle konuştu:

"Menteşe Belediyesi olarak 2014 yılından bugüne kadar tespit ettiğimiz 354 kaçak yapının, tüm idari ve cezai işlemleri yapılarak yıkım kararları alınmıştır. Bu kaçak yapıların yıkılmasına yönelik belediyemizce 5 defa yıkım ihalesi yapılmış olmasına rağmen, ihaleye katılımcı olmayınca 2017 yılında kendi ekiplerimizle yıkım işlemlerini başlatmıştık ancak idari yargı tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınması nedeniyle o zaman yıkım işlemlerini gerçekleştiremedik ancak bu süreçte bu yasanın çok suistimal edildiğini hep birlikte üzülerek gördük. Bu kapsamda da devletimizin tüm makam, ilgili kurumları ve Bakanlık müfettişleri ile işbirliği içerisinde olup, vatandaşlarımızın kazanılmış olan haklarına hassasiyet gözeterek bu yasasın suistimalini önlemek amaçlı bir çalışma yürüttük. Sonuç olarak idari yargı süreçleri tamamlanmış 15 kaçak yapının yıkım işlemlerini bugünden itibaren başlatmış bulunmaktayız."

Kaynak: AA