Türkiye
Malatya'da sahte içki operasyonu04 Kasım 2019 Pazartesi 20:04 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 20:08
Malatya'da jandarma, sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 600 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimhan ilçesinde sahte içki üretildiğini tespit etti. İlçedeki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda 600 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan 5 düzenek ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda şüpheli olarak gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun sürdüğü açıklandı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: sahte içki etil alkol