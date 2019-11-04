Türkiye
'FETÖ darbe çağrışımı' davasında karar açıklandı04 Kasım 2019 Pazartesi 20:02 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 20:03
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
[Fotoğraf: AA]
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi.
Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
Ahmet Altan, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: fetö darbe çağrışımı davası