Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 46 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 27 kilo 828 gram uyuşturucu, bin 326 adet uyuşturucu hap, 261 kök kenevir, 27 tabanca, 125 mermi, 8 hassas terazi ve 22 bin 45 liraya el konuldu, 393 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA