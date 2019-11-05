Türkiye
46 ilde uyuşturucuyla mücadele: 393 gözaltı05 Kasım 2019 Salı 01:25 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 01:28
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından son 3 günde 46 ilde düzenlenen operasyonlarda, 27 kilo 828 gram uyuşturucu ile bin 326 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 46 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, operasyonlarda 27 kilo 828 gram uyuşturucu, bin 326 adet uyuşturucu hap, 261 kök kenevir, 27 tabanca, 125 mermi, 8 hassas terazi ve 22 bin 45 liraya el konuldu, 393 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü uyuşturucu