Kaza, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi.

Sürücü İsa Oğuz bilinmeyen nedenle hafif ticari aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılırken, sürücü İsa Oğuz'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı kaza yapan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.