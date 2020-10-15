Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de 198 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Foça ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 198 litre etil alkol ele geçirildi.
Ülke genelinde emniyet ekiplerinin sahte içkiye yönelik operasyonları sürüyor.
Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı alkollü içki imal ve satışına yönelik çalışma kapsamında, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 198 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:28
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