İlginç olay Rize'de Piriçelebi Mahallesi'nde yaşandı. "Kurtarın beni" çığlıklarını duyan seyyar satıcı Ali Osman Ulusoy, durumu itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi.



Ekipler rögar kapağını açarak içerideki kişiyi kurtardı. Rögardan çıkarılan adam, kendisine zarar vereceğini düşündüğü arkadaşlarından kaçarken can havli ile dere yatağından kanalizasyona girdiğini anlattı ve 4 kişiden şikayetçi oldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis 3 kişiyi gözaltı aldı. 1 kişi ise aranıyor.

