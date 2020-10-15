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Kaçarken yanlışlıkla rögara giren adamı itfaiye kurtardı
Rize’de rögardan gelen yardım çığlıkları polis ve itfaiyeye harekete geçirdi. Kendisini kovalayanlardan kaçarken yanlışlıkla dere yatağından rögara girdiği ortaya çıkan bir kişi kurtarıldı. 3 kişi ise gözaltına alındı.
İlginç olay Rize'de Piriçelebi Mahallesi'nde yaşandı. "Kurtarın beni" çığlıklarını duyan seyyar satıcı Ali Osman Ulusoy, durumu itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi.
Ekipler rögar kapağını açarak içerideki kişiyi kurtardı. Rögardan çıkarılan adam, kendisine zarar vereceğini düşündüğü arkadaşlarından kaçarken can havli ile dere yatağından kanalizasyona girdiğini anlattı ve 4 kişiden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis 3 kişiyi gözaltı aldı. 1 kişi ise aranıyor.
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