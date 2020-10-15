Haber Giriş: Kaynak: AA
Vergi müfettişine rüşvet teklif eden 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da vergi müfettişine rüşvet teklifinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe'deki bir vergi müfettişinin, işlemlerini yaptırmak isteyen kişilerin kendisine rüşvet teklif ettiği yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheliden 2'sini rüşvet verdikleri esnada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan H.Ç. ve E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Etiketler: VergiSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:31
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