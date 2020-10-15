İzmir’de 9 Ekim'den buyana 21 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesi ile yaşamını yitirdi. Peş peşe ölümler üzerine harekete geçen emniyet ekipleri İstanbul'dan metil alkol içerikli dezenfektanların yurda dağıtıldığını belirlemişti.



Operasyonlarla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. İzmir polisi, İstanbul’daki çeteden sahte içkileri alarak kente getiren kamyonun plakasını belirledi. İstanbul polisiyle yapılan ortak operasyon sonrasında ise içkilerin sevkiyatını yapan kamyonun şoförü D.T. ile ile çete üyeleri operasyonla yakalandı.

İzmir'de 50'den fazla adrese operasyon düzenlendi. Kentte 15 kişi tutuklandı. Şoför D.T. ifadesinde 1 aydan fazladır İstanbul’dan İzmir’e metil alkol içerikli dezenfektan taşıdığını söyledi.

Metil alkol içerikli dezenfektan

Ardından ölümlerin sebebi ortaya çıktı. İstanbul'dan getirilen metil alkol içerikli dezanfektan çeşitli yerlerde satılmış, bu dezenfektandan içki yapanlar da ölüm saçmıştı.

İstanbul'da Avcılar ve Başakşehir'de iki imalathaneye yapılan baskında 13 bin litre sözde etil alkol ve sahte alkollü içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmişti.

Şüpheliler, Avcılar'daki imalathanede, ucuza temin ettikleri metil alkol ve etanol maddelerini, basınçlı damıtma kazanlarında kaynatarak sözde alkolün zehrini alıyordu. İmal ettikleri alkollü sıvıyı da birer litrelik şişelere koyuyorlardı. Üzerine de, "İnsan sağlığına zararlı değildir. Tarımsal kökenli etil alkol bazlı hijyenik yüzey temizleyici" etiketi yapıştırarak bu şişeleri de piyasaya sürüyorlardı.

Sahte içki üreten şebeke elde ettikleri etil alkolü kolilerle diğer illere sevk ediyordu. Kolilerin üzerinde limon, gül gibi ibareler yazan şebeke üyeleri koli içerisindeki alkolü bu şekilde kamufle ediyordu.