Türkiye’de av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte özellikle Karadeniz’de palamut patlaması yaşandı.

Çingene palamudu ile başlayan süreç kiloluk palamutlara kadar devam ederken, vatandaşlar da palamuda doydu. 45 gündür her gün bolca çıkan palamut yavaş yavaş yerini diğer balık türlerine bırakmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

"Palamudun gitmesine 15 gün kaldı"

Palamut sezonunun bitmesine 15 gün kaldığını belirten balık satıcısı Onur Can Köse, “Palamut bolluğu ilk günkü gibi devam ediyor. Havalar soğuyunca fiyatı pahalı oluyor, düzelince de ucuzluyor. Bugün yarım kiloluk palamudun tanesi 8 TL, kiloluk palamudun tanesi ise 15 liradan satılıyor. Palamut bolluğu 15 gün daha devam eder. Balığın şu anda tam yağlı zamanı. Balık donduracak vatandaşlar, dolaplarına balığı stok edebilir. 15 gün sonra bu palamut yok. Palamudun peşine çinakop ve hamsi gelecek” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

"Palamut gidecek, Karadeniz efsanesi hamsi gelecek"

Bu sezon hamsinin de palamut kadar bol olmasını umduklarını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “45 gündür palamut sattık. Göç balığı olan palamut geri gidiyor. Bir efsane giderken, diğer efsane geri gelecek. Hamsi ve çinakop da inşallah bu sene bol olur. Balığın fiyatı her zaman değişiyor. Kiloluk palamut 15 lira, yarım kilo gelen 8 lira ve çingene palamudu da 5 liradan satıyor. Gözümüz Karadeniz’in 1 numaralı balığında. Hamsiyi bekliyoruz” diye konuştu.