Haber Giriş: Kaynak: DHA
Antalya'da apartman dairesinde patlama
Antalya'da saat 16.15 sıralarında bir apartman dairesinin 4'üncü katındaki dairede patlama oldu.
Soğuksu Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katında, saat 16.15 sıralarında patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evden yaralı çıkartılan bir kişi ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
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