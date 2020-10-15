Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki iki restoranda sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol ve 9,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.K. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, R.G. adliyeye sevk edildi.