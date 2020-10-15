Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki iki restoranda sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol ve 9,5 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden R.K. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, R.G. adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Sahte İçki Kaçak İçkiSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:32
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