Hisarcık Mahallesi'nde vatandaşlara ait bahçelerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evlerinde bulunduğu dağlık araziye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Darende İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangından etkilenen bir kirpi ise itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Su verilen kirpi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.