İstanbul'da kar yoğunlaşacak: Mesai saatleri değişti, uçuşlar durdu
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti, uçuşlar 18.00'e kadar durduruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde yoğunlaşacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir" sözlerini kullandı.
Kıymetli İstanbullular— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır
Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında,nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer;
15.30’da SONA ERECEKTİR pic.twitter.com/KneBy4JZkz
Uçuşlar da durduruldu
İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Ulaşımda da zaman zaman aksamaların meydana geldiği şehirde, uçak seferlerinin bazıları iptal edildi. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşlar erteleniyor.
İstanbul Havalimanı'nda pistte yapılacak temizlik çalışmalarından dolayı tüm uçuşlar saat 18.00'e kadar durduruldu.
Havalimanı civarında son durum
Vali Yerlikaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
Paylaşımında, İstanbul Havalimanı civarında çekilen bir videoya da yer verdi.
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım.
Anlık #İstanbulHavalimanı civarı
Arnavutköy #kar#İstanbul pic.twitter.com/eSTAiTTOOu
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