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Türkiye
DHA 29.04.2024 05:35

İstanbul'da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kafeye silahla ateş açtı. Olayda, 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle kafenin önüne gelerek içeriye silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kafede bulunan Y.A., N.C. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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