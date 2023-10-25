İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 5 bin litre ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, temin ettikleri kaçak akaryakıtı piyasaya sürme hazırlığında olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıların kaçak akaryakıtı Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde bulunan bir garajda gizlediğini tespit etti.
Garaja düzenlenen operasyonda tankerlerin içine gizlenmiş 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen akaryakıta el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan N.B, G.A. ve A.D, adliyeye sevk edildi.