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Türkiye
DHA 25.10.2023 10:11

'Sazan Sarmalı' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun

Adana merkezli 3 ilde, internetten sahte araç satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Zanlıların 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi.

'Sazan Sarmalı' yöntemiyle 100 milyon liralık vurgun

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk arasında “Sazan sarmalı” olarak bilinen ’işleri birbirine dolandırma’ usulüyle, araç satın almak isteyenleri dolandıranlarla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirlediği 6 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli Mersin ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ö., Z.B., İ.T., M.K., R.K. ve T.Ö. yakalandı.

Parayı altın ve kripto paraya çevirmişler

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekenin farklı illerde 100 milyon liraya yakın vurgun yaptığını, Z.B.’nin 22 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığını saptadı.

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri paranın bir kısmını kripto para, kalanını da altına çevirdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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