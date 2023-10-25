Aydın açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 42 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Didim ilçesi açıklarında geri itilen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartıldı.
Kuşadası açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 42 düzensiz göçmen ise yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.