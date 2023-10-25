Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkiinde seyreden C.B. idaresindeki otomobil, M.K. yönetimindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler otomobilde sıkışan Gökhan Usanmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü C.B. ile Y.B. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.