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Türkiye
DHA 25.10.2023 07:46

Hatay'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, otomobil sürücüsü Altan Özen ile yanında bulunan Taha Taşçı yaşamını yitirdi.

Hatay'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Ceyhan-Hatay Karayolu'nun Kısık Mevki'nde, yolda seyir halinde olan Altan Özen idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona çarptı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde sıkışan sürücü Altan Özen ile yanında bulunan Taha Taşçı bulundukları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucu, Özen ile Taşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Özen ve Taşçı'nın cenazeleri olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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