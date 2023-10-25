İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı, 69 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bölgede, ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandılar

Öte yandan Menderes ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edildi.

Durdurulan botlardaki 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.