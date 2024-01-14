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Türkiye
DHA 14.01.2024 09:08

İstanbul'da inşaatın temel kazısı sırasında çatlak oluştu: Binalar tahliye edildi

İstanbul Sultangazi'de inşaatın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan binanın temeli zarar gördü. Başka bir bina ile bitişik durumda olan bu binada çatlaklar oluştu. Zarar gören bina ile diğer bina sakinleri tahliye edildi.

İstanbul'da inşaatın temel kazısı sırasında çatlak oluştu: Binalar tahliye edildi

İsmetpaşa Mahallesi 141. Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında, inşaatın temel kazısını yapan kepçe operatörü, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın temel kısmını da kazdı. Bu nedenle binada kayma meydana gelirken, bitişiğindeki diğer bina ile aralarında çatlaklar oluştu.

Bina sakinleri durumu fark ederek dışarı çıktı. Belediye ekiplerine haber verilmesi üzerine hasar gören bina ve yanındaki diğer binada bulunan 11 daire tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin yapacağı inceleme sonuçlanıncaya kadar bina ve sokak kullanıma kapatıldı.

Çatlaklar oluşan binanın temelindeki boşluk ise betonla dolduruldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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