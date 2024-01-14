37 tim ve 518 personelle 'Kahramanlar-42' operasyonu sürüyor

Terör örgütüne yönelik 'Kahramanlar-42' operasyonu devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devam eden operasyonla ilgili bilgi verdi.

Yerlikaya, operasyonların Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya operasyonlara, 37 tim olmak üzere, 518 jandarma personelinin katıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.