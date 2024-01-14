Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, D-100 yan yolda Cevizlibağ mevkisinde meydana geldi.
Zeytinburnu istikametine seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikametteki otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonucu refüjdeki direğe çarpan otomobil devrilirken, diğer otomobil yola savruldu. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan D-100 yan yol, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.