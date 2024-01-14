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Türkiye
DHA 14.01.2024 07:14

Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda, D-100 yan yolda seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, D-100 yan yolda Cevizlibağ mevkisinde meydana geldi.

Zeytinburnu istikametine seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikametteki otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu refüjdeki direğe çarpan otomobil devrilirken, diğer otomobil yola savruldu. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan D-100 yan yol, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

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