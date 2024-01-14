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Türkiye
AA 14.01.2024 06:18

Kaza yerini temizleyen kamyona panelvan çarptı

İzmir'in Konak ilçesinde kaza yerini temizlemeyen belediye kamyonuna çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Kaza yerini temizleyen kamyona panelvan çarptı
[Fotograf: DHA]

Altınyol'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza yerini temizleyen A.S'nin kullandığı belediye kamyonuna, A.Ş. idaresindeki panelvan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Panelvanda sıkışan sürücü A.Ş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonunun sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi, bir süre tek şeridi trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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