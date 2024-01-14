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Türkiye
AA 14.01.2024 04:32

Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis ekibi kaza yaptı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan 2 yunus polisi bariyere çarparak yaralandı.

Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis ekibi kaza yaptı
[Fotograf: AA]

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, ilçede yürüttüğü devriye görevi sırasında şüpheli bir araca "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan otomobili kovalayan motosikletli polis ekipleri, Anadolu Caddesi'nde virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 polis memuru yaralandı.

Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis ekibi kaza yaptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memurları E.İ. ve A.K. sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kol ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenilen polis memurları tedavi altına alındı.

Polisin, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

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İzmir Polis
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