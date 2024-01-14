Tıra çarpan ticari araç hurda yığınına döndü: 1 ölü

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen Barış D. idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Fatih P. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla attıktan sonra yan yatan hafif ticari araçtaki Yavuz Selim Aşık hayatını kaybetti, sürücü Barış D. ise yaralandı.
Barış D, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Aşık'ın cesedi ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.