Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da inşaat malzemesi deposunda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de yanan kamyonetten sıçrayan alevler depoyu sardı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda hasar oluştu, kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, İstanbul Ümraniye'deki inşaat malzemeleri deposunda bulunan bir kamyonette çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler depodaki inşaat malzemelerine sıçradı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Depoda hasara yol açan yangında kamyonet de kullanılmaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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