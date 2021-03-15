Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 05:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da emniyet şeridindeki oto kurtarıcıya kamyon çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Eyüpsultan'da, arızası nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan oto kurtarıcı kamyonuna başka bir kamyon çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.
Kemerburgaz Yolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen oto kurtarıcı kamyonuna, Yücel G. yönetimindeki kamyon, henüz bilinmeyen nedenle çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, sıkıştığı araçtan kurtardığı sürücü Yücel G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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