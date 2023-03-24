Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 03:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA, TRT Haber,
İstanbul'da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi
[Fotograf: AA]
İstanbul Üsküdar'da bir hastanenin ameliyathane bölümünde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale etti, hastalar tahliye edildi.
Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İçeride bulunan hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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