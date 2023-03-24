Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İçeride bulunan hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.