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Dünya
AA 17.08.2026 01:17

İsrail ordusunun Lübnan'da birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığı ileri sürüldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen 15 Ağustos'ta sabaha karşı hava saldırıları düzenlediği Lübnan'da, birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'da birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığı ileri sürüldü

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail ordusu Ali Tahir Tepesi ve Beaufort Kalesi çevresindeki Hizbullah'ın altyapısını imha etmeye çalışırken Hizbullah'ın ise bölgedeki işgale katılan İsrail birliklerine saldırı planları yaptığı ileri sürüldü.

Haberde, Ali Tahir Tepesi'ndeki tünellerde bazı Hizbullah mensuplarının mahsur kaldığı, İsrail ordusunun Hizbullah'ın burada mahsur kalan mensuplarını kurtarma girişimlerini engellediği iddia edildi.

Tel Aviv yönetiminin, Lübnan'la ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakereler nedeniyle son günlerde ordunun sunduğu bazı saldırıları onaylamadığı kaydedilen haberde, İsrail ordusunun Lübnan'da birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a 15 Ağustos'ta sabaha karşı hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 346 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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