Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2026 00:21

Trump: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan memnuniyet duyuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Trump: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan memnuniyet duyuyorum

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Savunma Anlaşması
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Mekke Savunma Anlaşması

Paylaşımında, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan’ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz" değerlendirmesini yaptı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Pakistan Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
İşgalci İsraillilerden Batı Şeria'da yeni bir yasa dışı yerleşim yeri girişimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:22
İsrail ordusunun Lübnan'da birkaç gün sürecek çatışmalara hazırlandığı ileri sürüldü
01:16
Erzurum'da devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
22:48
Hatay'da servis minibüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
23:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'tan F35 sözü aldım, yerine getirilmesini bekliyorum
00:09
İletişim Başkanlığınca "Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Uluslararası Medya Programı" düzenlendi
00:34
Bakanlar Çiftçi ve Bak, Diyarbakır'da ziyaretler gerçekleştirdi
Malatya'da sular yükseldi, "yalnız minare" su altında kaldı
Malatya'da sular yükseldi, "yalnız minare" su altında kaldı
FOTO FOKUS
Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Sert'in eşi Zehra Sert son yolculuğuna uğurlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ