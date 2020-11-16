Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'da bir üniversitede akademisyen olan FETÖ şüphelisi M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

