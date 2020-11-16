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İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Edirne'de tutuklandı
İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen, Edirne'de tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'da bir üniversitede akademisyen olan FETÖ şüphelisi M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:23
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