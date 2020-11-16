Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'daki yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili oldu. Koyunlarını otlatan çobanlar, aniden bastıran kar yağışına yakalanınca zor anlar yaşadı.
Kentin yüksek rakımlı yerleşim yerleri ile dağlık alanları, karın yağmasıyla beyaza büründü.
[Fotoğraf: AA]
Diyadin ilçesine, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.
[Fotoğraf: AA]
Taşlıçay ilçesinde ve Diyadin ilçesinin Hacihalit köyünde kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar da zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Kar yağışı, yüksek noktalarda aralıklarla etkisini sürdürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
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