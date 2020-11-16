Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Çardak köyünde pozitif vakalar ve bu vakalarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Köyün, İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Merkez İlçe Çardak köyünde 06.11.2020 tarihinden bu yana yeni tip koronavirüs tanılı toplam 19 pozitif vaka ve 37 temaslı kişi tespit edilmesi nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve COVID-19 salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 16.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar köyün karantinaya alınmasına karar verilmiştir."