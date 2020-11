Bakan Selçuk, MEB merkez binası Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen 'Kitabım Hep Açık İlkokul Çalışma Kitapları ve Ortaokul Dijital Çalışma Sayfaları' tanıtım programına katıldı.

Bakanlık olarak hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyal geliştirdiklerini belirten Bakan Selçuk, ancak bu kez çok daha kapsamlı bir çalışmayla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Selçuk, "Sürecin yüz yüze ve uzaktan eğitim kısmının birlikte yürümesi, ihtiyaçların değişmesi, farklılaşması, bize yeni görevler veriyor. Ve bu görevlerimizi yerine getirmek için de her sınıf düzeyinde eş zamanlı olarak kullanılabilecek çalışmaları ilerletiyoruz. Elbette zamanın ve mekanın genişlediği dönemdeyiz. Ve çocukların sadece evde, okulda değil, hemen her yerde her zaman çevrim içi ya da çevrim dışı olmak üzere eğitim gördüğünü biliyoruz ve bunun için de birtakım kavramları öne çıkarmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi öğrenci ihtiyaçlarını dikkate almak, farklılaştırılmış öğretimi dikkate almak, çocukların bireysel gelişim özelliklerine göre kaynaklar sunabilmek ve bunun ötesinde öğretmenlerimize de destek olabilmek" şeklinde konuştu.

5 milyon ortaokul öğrencisi için 16 kitaplık çalışma

Öğretmenlerin ve velilerin sıklıkla öğrenciler için ders kitabı dışında çalışma kitapları, kaynak materyaller sorduğunu hatırlatan Selçuk, "Bugün tam da bu sorunun cevabını vermek için buradayız ve somut olarak 17,5 milyon kitabı çocuklarımıza ulaştırmış durumdayız. Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler konularında. Her bir öğrencimize her bir okulumuza da bunlar ulaştırıldı. Bu 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde çocuklarımızın ders kitaplarının yanı sıra kullanmalarına ilave kaynaklar olarak değerlendirmelerini beklediğimiz kaynaklar. Ortaokul 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8’inci sınıflar için de dijital kaynaklar söz konusu ve bunlar yine Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerine yönelik olarak da toplam 112 fasikülden oluşan 16 kitaplık çalışma sayfaları hazırlandı ve EBA’da hizmete sunuldu. Bu materyallerden de 5 milyon öğrencimiz yararlanabilecek" diye konuştu.

Ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitabı

Bakan Selçuk, öğrencilerin çalışma kitaplarındaki etkinlikleri yaparken derslerin kazanımlarıyla ilgili içerikleri görmelerinin yanı sıra bir taraftan hayata dair birçok ipucunu yakalama, bazı deneyleri yapabilme fırsatını da elde edeceklerini söyledi. Selçuk, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki çocuklarımız kaynaksız kalmasın, istiyoruz ki düşünen üreten çocuklarımızın sayısı artsın. Bu ara tatil dönemi için 'Evde Oyun Var' adı altında bir kitap hazırladık ve bu kitabı da tüm halkımızın hizmetine, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bu kitapta da ara tatil boyunca çocuklarımızın yararlanacağı çok güzel oyunlar ve etkinlikler söz konusu. Biz çocuklarımızın çok daha farklı ve fazla kitap okumalarını, hikayeler, romanlar, edebiyatımız ile ilgili, sanatın çeşitli dallarıyla ilgili, bilim ile ilgili kitapları okumasını çok çok arzu ediyoruz."

“Zorunlu olmadıkça lütfen evimizde olalım”

Bakan Selçuk, ara tatil süreci ile ilgili öğrencilere ve velilere seslenerek, "Ara tatil süreci de oldukça önemli ve velilerimizden, öğrencilerimizden bir ricam var. Tatil süresince zorunlu olmadıkça lütfen evimizde olalım ve salgının seyri bunu şu an bugünlerde şart koşuyor biz eğitimciler olarak elbette okulların hep açık olmasını arzu ederiz böyle bir temennimiz elbette vardır ancak şu an salgının seyri ile ilgili koşullar tedbirleri daha çok ön plana çıkarıyor. Buradan da sizlerin aracılığıyla çağrımı yineliyorum. Maskeni tak çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" dedi.