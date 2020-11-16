Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hamsi, tezgahta 7 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Sadık Kara, bir hafta öncesine kadar denizlerde hamsi olmadığını, bu nedenle Doğu Karadeniz'den hamsi aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Akçakoca'mızdan da hamsi çıkıyor. İnce ve yeni yeni göç etmeye başladığı için 7 liradan satışa sunduk. Görünen o ki bol hamsi sezonu olacak, inşallah böyle devam eder. Hamsi denizlerde yoğun ama tabi biraz daha büyümesi, kar suyu yemesi lazım. O yüzden biz de tezgahtar olarak beklemedeyiz. Çok iyi satışlarımız var. Halkımız yerli hamsi çıktığını görünce mutlu oluyor. Biz de onları gördükçe mutlu oluyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Tezgahlarda hamsinin kilosu 7, istavrit 30, barbun 25-50, mezgit 10-20, çinekop 45 liradan satılıyor.