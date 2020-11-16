Haber Giriş: Kaynak: AA
Cerrahi maskeye uyuşturucu saklayan 2 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kollarındaki cerrahi maskeye uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği Y.D. ve Y.Ç'yi durdurdu.
Ekipler, yaptıkları üst aramasında, şüphelilerin kollarına taktıkları cerrahi maske içerisinde bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 16:27
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