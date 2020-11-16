Haber Giriş: Kaynak: AA
İl il gezerek dolandırıcılık yapıyorlardı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de, 5 ilde "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle İran uyruklu biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, İran uyruklu M.K, S.G ve F.B'yi Kartepe ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Biri kadın 3 şüphelinin üst aramasında Türk lirası, dolar ve avro ile altın zincir ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Zanlıların, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir'deki bazı iş yerlerinden çalışanları oyalayarak para çaldıkları belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sıradaki Haber
MEB’den öğrencilere ücretsiz 17,5 milyon yardımcı kitap
Yükleniyor lütfen bekleyiniz